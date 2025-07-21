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        Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (6)

        '13HELİKOPTER VE 8 UÇAKLA YANGINA MÜDAHALE EDİYORUZ'Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, yangında tahliye edilen ve 3 evin zarar gördüğü Taşoluk Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 13:39 Güncelleme: 21.07.2025 - 13:39
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        Sakarya'daki orman yangını 2'nci gününde (6)
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        '13HELİKOPTER VE 8 UÇAKLA YANGINA MÜDAHALE EDİYORUZ'

        Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, yangında tahliye edilen ve 3 evin zarar gördüğü Taşoluk Mahallesi'nde açıklamalarda bulundu. Polat, "Sakarya'nın Geyve ilçesi Bozören Mahallesi mücavirinde ormanlık dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangımız dün itibarıyla 17.10 sularında ilk tespiti yapıldı. İlk müdahale aracımız, 15 dakika içerisinde yangın mahalline ulaştı. Rüzgarın etkisiyle önündeki tepeyi aşarak Taşoluk köyünü tehdit eder hale geldi ve bu köye zarar verdi. Gün batımına kadar hava araçlarımız ve kara unsurlarımız yoğun bir şekilde burada çalıştılar. Hava araçlarımız gece çalışamadığı için onlar indi. Kara araçlarımız ve cansiperane çalışan orman kahramanlarımız, orman teşkilatımızın fedakar mensupları uykusuz bir şekilde sabaha kadar burada yangınla mücadele ettiler. Sabah bir duman çöktü. Hava araçlarımızın tamamını sevk etmiştik ancak dumandan dolayı kaldıramadık. Dumanın dağılmasıyla birlikte bütün unsurlarımız, hava unsurlarımız çalışır vaziyete geldi. Şu anda 13 helikopter ve 8 uçakla yangına müdahale ediyoruz" diye konuştu.

        YANAN ALAN TAHMİNİ BİN 500 HEKTAR CİVARINDA

        Bakan Yardımcısı Polat, "Yangın, kısmen kontrol altına alınmış denebilir ancak 2 noktada yeniden parlamalarla oluşan alevlerle tekrar mücadeleye giriştik. Taşoluk köyümüzde yanan az sayıda evler var. Bu köyümüz tahliye edilmişti. Onun dışındaki bazı köyler de tahliye edildi. Yanan alan hektar olarak bin 500 hektar civarında olduğunu başlangıçta tahmin ediyoruz ancak önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar sonucunda bu netleşecek" dedi.

        'BURASI ÇOK SARP BİR ARAZİ'

        Yanan 2 noktadan da bahseden Polat, "Bunlar Taşoluk köyünün arkasında bulunan asfalt yol dediğimiz, buraya gelirken köyün yolu mahiyetindeki bir bölge. Burası çok sarp bir arazi. Karadan ulaşmanın güç olduğu noktaları olduğu için bu yangın ile mücadele etmek zorlaştı. Bir de yangın alanının güneybatısında bulunan alan şu anda bizi zorluyor. Biz Ankara'da Yangın Harekat Merkezimizde Sayın Bakanımız İbrahim Yumaklı Bey, İHA'lardan gelen görüntülerle yangını dün geceden beri takip ediyor. Biz de alana gelerek buradan takip edip karşılıklı olarak bilgileşiyoruz. Önümüzdeki 1-2 saat içerisinde söndürmeyi tamamlayarak kontrol vereceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

        'BURASI YANGINA HASSAS OLAN BİR YER DEĞİLDİ'

        Polat, "İklim değişikliğiyle birlikte artık 'batı Karadeniz'in güneyi' dediğimiz bu bölgede çokça yangınlar çıkmaya başladı. Burası yangına hassas olan bir yer değildi. Yöre halkı da bunu söylüyor. Son 6 aylık kuraklık haritasında en koyu olarak haritada gösterilen yerlerden bir tanesi Göynük ve civarı. Bu da kendini yangınlarla gösteriyor. Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen hem bu bölge özelinde hem de Türkiye çapında açık alanlarda ateş yakmayalım. Ateş değil sadece kıvılcım oluşturabilecek hiçbir faaliyetin içinde bulunmayalım. Önümüzdeki 1 hafta çok kritik ve Türkiye'nin ormanları yanmasın; yeşil vatanımızı koruyalım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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