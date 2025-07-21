Yurtta kalan 19 öğrenci akşam yemeği sonrası zehirlendi

Olay, dün Serdivan ilçesinde özel erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan üniversite öğrencileri, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. 19 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile Serdivan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Öğrenciler, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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