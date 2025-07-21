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        Yurtta kalan 19 öğrenci akşam yemeği sonrası zehirlendi

        SAKARYA'nınSerdivan ilçesinde yurtta kalan 19 öğrenci, akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:59 Güncelleme: 21.07.2025 - 16:05
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        Yurtta kalan 19 öğrenci akşam yemeği sonrası zehirlendi
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        SAKARYA'nınSerdivan ilçesinde yurtta kalan 19 öğrenci, akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

        Olay, dün Serdivan ilçesinde özel erkek öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta kalan üniversite öğrencileri, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. 19 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile Serdivan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Öğrenciler, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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