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        Sakarya'daki orman yangını 3'üncü gününde

        SAKARYA'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi 3'üncü günde de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:31 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:35
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        Sakarya'daki orman yangını 3'üncü gününde
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        SAKARYA’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi 3’üncü günde de sürüyor. Yaklaşık 1500 hektar alanda etkili olan yangında 2 mahalle boşaltıldı, 3 ev yandı.

        Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangına 13 helikopter, 8 uçakla havadan, çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle de karadan müdahale edildi. Alevler Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sıçradı. Geceleri sadece karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Yaklaşık 1500 hektar alanda etkili olan yangın nedeniyle Sakarya’da 2 mahalle boşaltıldı. Taşoluk Mahallesi’nde 3 ev yandı. Yangından etkilenen bölgenin üzerinde yoğun sis tabakası oluştuğu görüldü.

        Ekiplerin yangına müdahalesi havadan ve karadan sürüyor.

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