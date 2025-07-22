Sakarya'nın Adapazarı ve Hendek ilçesinde orman yangını çıktı

Saat 16.00 sıralarında ise Hendek ilçesi Hacıkışla ile Kocatöngel mevkileri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan da helikopter desteği sağlandı. Bölgede söndürme çalışmalarına sürerken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekipler yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

SAKARYA'nın Adapazarı ve Hendek ilçelerinde orman yangınları çıktı. Adapazarı sınırları içerisindeki yöngın kısa sürede söndürülürken, ekipler Hendek ilçesindeki yangınla ilgili söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

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