Sakarya'daki orman yangını 3'üncü gününde (6)

ALEVLERİNARASINDAN KALAN KİŞİYİ KURTARDI

Sakarya’nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden yangın söndürme ekibinden Osman Cengiz, alevlerin arasındaki bir traktörün üzerinde mahsur kalan kişiyi fark etti. Alevlerin içine giren Cengiz, bu kişiyi sırtına alarak güvenli bir alana çıkardı. Kurtarılan kişi sağlık kontrolünden geçirilirken, Cengiz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çapraz bağlarının koptuğu ve diz kapağında çatlak oluştuğu tespit edilen Osman Cengiz, tedavisinin ardından taburcu edildi.