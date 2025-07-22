Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı

Araçta ve içinde bulunan 2 kişi üzerinde yapılan aramada 795 uyuşturucu hap ve 31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu bulunan bir aracın Anadolu Otoyolu'nda olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

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