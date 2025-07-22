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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı

        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:07 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:07
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 zanlı tutuklandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu bulunan bir aracın Anadolu Otoyolu'nda olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe alınan araç, otoyolun Bekirpaşa gişelerinde durduruldu.

        Araçta ve içinde bulunan 2 kişi üzerinde yapılan aramada 795 uyuşturucu hap ve 31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler B.B.A. (23) ve A.K. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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