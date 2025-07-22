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        Durdurulan araçta kokain ve uyuşturu hap ele geçirildi

        SAKARYA'da polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada 795 ecstasy hap ile 31 gram kokain ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:13 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:15
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        Durdurulan araçta kokain ve uyuşturu hap ele geçirildi
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        SAKARYA’da polisin durdurduğu bir araçta yapılan aramada 795 ecstasy hap ile 31 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul’dan yola çıkan araç takibe alındı. Anadolu Otoyolu üzerindeki Bekirpaşa Gişeleri’nde durdurulan araç durdurularak B.B.A. (23) ve A.K. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, 795 ecstasy hap ile 31 gram kokain ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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