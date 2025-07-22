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        Mudurnu Çayı'nın rengi kırmızıya döndü

        SAKARYA'nın Akyazı ilçesinden geçen Mudurnu Çayı, Bedilkazancı ve Bedilkadirbey mahallelerinde kırmızıya döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 15:27 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:30
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        Mudurnu Çayı'nın rengi kırmızıya döndü
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        SAKARYA’nın Akyazı ilçesinden geçen Mudurnu Çayı, Bedilkazancı ve Bedilkadirbey mahallelerinde kırmızıya döndü. Kirliliğe tepki gösteren vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.

        Mudurnu Çayı, Bedilkazancı ve Bedilkadirbey mahallelerinden geçen bölümünde su kırmızı renge büründü. Görüntüler iki farklı noktada kaydedilirken, bölge halkı kirlilikten endişe duyduklarını dile getirdi. Olayın ardından mahalle muhtarları sudan numune alıp, incelenmesi için özel laboratuvarlara gönderdi.

        Bedilkadirbey Mahalle Muhtarı Ercai Pınar, uzun süredir benzer durumların yaşandığını ifade ederek, “Buradaki suyla tarım arazileri sulanıyor, meralarda hayvanlar bu sudan içiyor. Defalarca yetkililere bildirdiğimiz halde 3-5 sanayi kuruluşunun bu duyarsız davranışı bölge halkını tedirgin ediyor. Tarım arazilerinin sulamasında kullanılan su, binlerce insanın sağlığını tehdit ediyor. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz” dedi.

        Mahalle sakinlerinden Oktay Taştan ise çayın mevcut halini kayda alarak sosyal medyada paylaştı. Taştan videoda, “Evet, Mudurnu’muzu görüyorsunuz arkadaşlar. Buna dere demeye kaç şahit lazım bilmiyorum. Renge bakın. Yani insaf, sulama yapıyoruz. Şu hale bir bakın. Saat 11’e geliyor, şu derenin haline bir bakın” ifadelerine yer verdi.

        Bedilkazancı Mahallesi'nde de benzer görüntüler kaydedildi. Mahalleli, çayın temizlenmesi, kirliliğe neden olanların tespiti ve gerekli yaptırımların uygulanması için yetkililere çağrıda bulundu.

        Öte yandan, 15 gün önce suyun siyaha yakın bir şekilde aktığı da kayıt altına alınarak haberlere konu olmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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