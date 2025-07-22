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        Ferizli Kaymakamı Kaya'dan SGK'ya ziyaret

        Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ferizli Şubesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 16:20 Güncelleme: 22.07.2025 - 16:20
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        Ferizli Kaymakamı Kaya'dan SGK'ya ziyaret
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        Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ferizli Şubesini ziyaret etti.

        Kaya, ziyarette bulunduğu SGK Ferizli Şubesinin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Kurum personeline çalışmalarında başarılar dileyen Kaya, gelecek günlerde mahalleleri gezip, vatandaşlarla bir araya geleceğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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