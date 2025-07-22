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        Sakarya'daki orman yangını 3'üncü gününde (4)

        YANGINANLARINI ANLATTILARSakarya'nın Geyve ilçesindeki orman yangınında Bozören Mahallesi'nde oturan Şadiye ve Ramazan Kaya çifti, yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:51 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:55
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        Sakarya'daki orman yangını 3'üncü gününde (4)
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        YANGINANLARINI ANLATTILAR

        Sakarya’nın Geyve ilçesindeki orman yangınında Bozören Mahallesi’nde oturan Şadiye ve Ramazan Kaya çifti, yaşadıklarını anlattı. Yangında alevlerin arasında kaldıklarını belirten Şadiye Kaya, "Yangın başladığında ben evde oturuyordum. Eşim telefon etti bana ve ‘Sen orada bir şey mi yaktın’ dedi. Ben de 'Hayır' dedim. Dışarıya baktığımda alevlerin yanıma kadar geldiğini gördüm. Ekipler hemen yangına müdahale için geldiler. Zeytinlik alanımız vardı, yandı. Alevlerin ortasında kaldı evimiz, ekipler ve vatandaşlar seferber oldu ama yine de yangının önüne geçilemedi. Beni komşularım alevlerin arasından aldı, kurtardı" dedi.

        'CİĞERLERİMİZ YANDI'

        Ramazan Kaya ise "Yangın aşağıdan başladı, bizim evimizin bulunduğu bölgeyi de sardı. Evimiz alevlerin ortasında kaldı ama Allah’a şükür hiçbir zararımız ve kaybımız yok. Milletimize tek bir uyarım var; yaz gününde ormanlık alanlarımız ve piknik alanlarda dikkatli olalım. Öncelikle insan gibi yaşamayı öğrenelim. Çok şükür bir can kaybı yok ama ciğerlerimiz yandı. Erken müdahale edildi yangına ama bölgede büyük tahribat yaşandı” diye konuştu.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma devam ederken, bölge halkı olası yeni tehlikelere karşı uyarıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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