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        Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (4)

        4UÇAK VE 5 HELİKOPTERLE MÜDAHALESakarya'nın Geyve ilçesi Doğançay Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:54 Güncelleme: 23.07.2025 - 16:00
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        Sakarya Geyve'de yeni orman yangını (4)
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        4UÇAK VE 5 HELİKOPTERLE MÜDAHALE

        Sakarya’nın Geyve ilçesi Doğançay Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ''Doğançay'da meydana gelen orman yangına 4 uçak, 5 helikopter, 10 arazöz, 1 iş makinası ve 84 personel ile müdahale ediyoruz. Devam eden yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor'' denildi.

        Ahmet ERDEM/GEYVE(Sakarya),

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