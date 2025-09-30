Habertürk
        Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi

        Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi

        SAKARYASPOR, 8 Eylül'de göreve getirdiği teknik direktör Serhat Sütlü ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:39 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:40
        Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi
        SAKARYASPOR, 8 Eylül’de göreve getirdiği teknik direktör Serhat Sütlü ile yollarını ayırdı. Takım hafta sonu oynanacak Sarıyer maçı hazırlıklarını yardımcı antrenörlerin gözetiminde sürdürüyor.

        1’inci Lig ekiplerinden Sakaryaspor’da teknik direktör Serhat Sütlü ile yollar ayrıldı. 8 Eylül’de göreve getirilen genç teknik adam, bugün Rüstemler Tesisleri’nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelerek veda etti. Serhat Sütlü yönetiminde yeşil-siyahlılar, çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

        Sütlü son olarak, 0-0 eşitlikle sonuçlanan Sivasspor maçında 7 yabancı oyuncuyu sahada oynatarak kural hatası yapmıştı. Sakaryaspor, hafta sonu oynanacak Sarıyer karşılaşmasının hazırlıklarını yardımcı antrenörler Gürcan Alkan ve Mert Şarbalkan yönetiminde sürdürüyor.

