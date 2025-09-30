Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor'da Serhat Sütlü'nün istifası kabul edilmedi

        – SAKARYASPOR'da, Sivasspor maçında 7 yabancı oyuncu oynatarak kural hatası yapmasıyla gündeme gelen teknik direktör Serhat Sütlü'nün istifası yönetim tarafından kabul edilmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 18:48 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor'da Serhat Sütlü'nün istifası kabul edilmedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        – SAKARYASPOR’da, Sivasspor maçında 7 yabancı oyuncu oynatarak kural hatası yapmasıyla gündeme gelen teknik direktör Serhat Sütlü’nün istifası yönetim tarafından kabul edilmedi. Sütlü’nün takımı çalıştırmaya devam edeceği belirtildi.

        Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, 0-0 eşitlikle sonuçlanan Sivasspor maçında 7 yabancı oyuncuyu sahada oynatarak kural hatası yapmıştı. Sütlü, bugün, istifasını yönetime sunup, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşıp kulüp binasından ayrıldı. Sakaryaspor Kulüp Başkanı Muhammet Kıratlı, genç teknik adamın istifasını kabul etmedi. Sütlü’nün, başkan Kıratlı’nın talebi sonrası kulübe geri dönmeye ikna olduğu ve takımı çalıştırmaya devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Okulda yanlışlıkla çalınan alarm izdihama neden oldu!
        Okulda yanlışlıkla çalınan alarm izdihama neden oldu!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni sezon kültür sanat etkinlikleri 5 tiyatr...
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni sezon kültür sanat etkinlikleri 5 tiyatr...
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi
        Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi
        Sakaryaspor 7 yabancıyla maçı tamamladı, Sivasspor federasyona başvurdu
        Sakaryaspor 7 yabancıyla maçı tamamladı, Sivasspor federasyona başvurdu
        Sakarya'da kaybolan kadının cansız bedeni nehirde bulundu
        Sakarya'da kaybolan kadının cansız bedeni nehirde bulundu
        Kayıp 3 çocuk annesinin nehirde cansız bedeni bulundu (2)
        Kayıp 3 çocuk annesinin nehirde cansız bedeni bulundu (2)