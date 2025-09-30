Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'na (SAMEK) bu yıl yaklaşık 10 bin kişi kayıt yaptırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:31 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:31
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'na (SAMEK) bu yıl yaklaşık 10 bin kişi kayıt yaptırdı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimler bu yıl 130 farklı branşta, 15 merkezde gerçekleştirilecek.

        Asil hak kazanan kursiyerlerin dersleri 6 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Yedek başvurusu bulunan kursiyerler ise yapılacak yeni planlama doğrultusunda ayrıca bilgilendirilecek.

        SAMEK kursları Akyazı, Arifiye, Camili, Donatım Mutfak, Geyve, Güneşler, Geri Dönüşüm Atölyesi, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi, Karaman, Karasu, Kocaali, Kent Orkestrası, Ozanlar, Sapanca, Tekeler, 32 Evler SAMEK ile Millet Bahçesi'nde Yeşilay Gençlik Merkezi olmak üzere şehrin 17 farklı noktasında gerçekleştirilecek.

        - Büyükşehir sporcusu İslami Dayanışma Oyunlarında mücadele edecek

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi boks branşı sporcularından Ece Asude Ediz, 7-21 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunlarında 57 kilogram kategorisinde ülkeyi temsil edecek.

        Ayrıca 26 ve 28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Kaçkar Ultra Maratonunda ter döken Atletizm sporcusu İsa Yardımcı, 20 kilometrelik parkurda 35-39 yaş kategorisinde üçüncülük elde etti.

        - Büyükşehirden çiftçilere toprak analizi hizmeti

        Sakarya Büyükşehir Belediyesince kırsal mahallelerde "Yerinde Toprak Analizi" hizmeti hayata geçirildi.

        Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen hizmetle toprağın hangi elementlere ihtiyacı olduğunu, verim durumunu ve kalitesini 1 buçuk metre derinliğe inerek ölçen cihazlar vatandaşlara 15 dakika içinde yazılı sonuç veriyor.

        Bu sayede üreticiler uygun gübreleme programını hemen anında elden teslim alıyor ve kendisine daha güçlü bir yol haritası oluşturuyor.

        Sakarya'nın 16 ilçesinde gerçekleştirilecek çalışmadan çiftçilerin memnuniyet duydu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

