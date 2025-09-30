Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları'na (SAMEK) bu yıl yaklaşık 10 bin kişi kayıt yaptırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, eğitimler bu yıl 130 farklı branşta, 15 merkezde gerçekleştirilecek.

Asil hak kazanan kursiyerlerin dersleri 6 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Yedek başvurusu bulunan kursiyerler ise yapılacak yeni planlama doğrultusunda ayrıca bilgilendirilecek.

SAMEK kursları Akyazı, Arifiye, Camili, Donatım Mutfak, Geyve, Güneşler, Geri Dönüşüm Atölyesi, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi, Karaman, Karasu, Kocaali, Kent Orkestrası, Ozanlar, Sapanca, Tekeler, 32 Evler SAMEK ile Millet Bahçesi'nde Yeşilay Gençlik Merkezi olmak üzere şehrin 17 farklı noktasında gerçekleştirilecek.

- Büyükşehir sporcusu İslami Dayanışma Oyunlarında mücadele edecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi boks branşı sporcularından Ece Asude Ediz, 7-21 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunlarında 57 kilogram kategorisinde ülkeyi temsil edecek.

Ayrıca 26 ve 28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Kaçkar Ultra Maratonunda ter döken Atletizm sporcusu İsa Yardımcı, 20 kilometrelik parkurda 35-39 yaş kategorisinde üçüncülük elde etti.