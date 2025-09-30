Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni sezon kültür sanat etkinlikleri 5 tiyatroyla başlayacak

        Sakarya'da ekimde "Bu da Geçer Ya Hu", "Bir Zebra Müzikali", "Şahane Düğün", "Alaaddin'in Sihirli Lambası" ve "Mükemmel Partner" isimli oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:33 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya Büyükşehir Belediyesi yeni sezon kültür sanat etkinlikleri 5 tiyatroyla başlayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da ekimde "Bu da Geçer Ya Hu", "Bir Zebra Müzikali", "Şahane Düğün", "Alaaddin'in Sihirli Lambası" ve "Mükemmel Partner" isimli oyunlar tiyatroseverlerle buluşacak.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yeni sezon kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Perde Sanat Tiyatrosunca sahneye taşınan "Bu da Geçer Ya Hu" oyunu, 11 Ekim Cumartesi günü 20.00'de Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde izlenebilecek.

        1001 Sanat Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Bir Zebra Müzikali" oyunu, 20 Ekim Pazartesi saat 11.00 ve 14.00'te Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) çocuklarla buluşacak.

        Aynı grubun sahneye taşıdığı "Şahane Düğün" oyunu, 20 Ekim Pazartesi 20.00'de SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde sergilenecek.

        Sema Sultan Tiyatrosunca sahnelenen "Alaaddin'in Sihirli Lambası" oyunu, 26 Ekim Pazar 13.00 ve 15.00'te SGM'de çocukların beğenisine sunulacak.

        Bursa Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Mükemmel Partner" oyunu da 28 Ekim Salı 20.00'de SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde izlenebilecek.

        Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın Filistin konulu fotoğraf sergisi "Tanık", 7 Ekim Salı 18.00'de Ofis Sanat Merkezi'nde açılacak.

        Kültür sanat etkinlikleri kapsamında ayrıca sergi, söyleşi, konser, film söyleşisi ve panel düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        İki kız çocuğu kaza kurbanı!
        İki kız çocuğu kaza kurbanı!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi
        Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi
        Sakaryaspor 7 yabancıyla maçı tamamladı, Sivasspor federasyona başvurdu
        Sakaryaspor 7 yabancıyla maçı tamamladı, Sivasspor federasyona başvurdu
        Sakarya'da kaybolan kadının cansız bedeni nehirde bulundu
        Sakarya'da kaybolan kadının cansız bedeni nehirde bulundu
        Kayıp 3 çocuk annesinin nehirde cansız bedeni bulundu (2)
        Kayıp 3 çocuk annesinin nehirde cansız bedeni bulundu (2)
        Kayıp 3 çocuk annesinin nehir kıyısında ayakkabı ve telefonu bulundu
        Kayıp 3 çocuk annesinin nehir kıyısında ayakkabı ve telefonu bulundu