Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi AACSB akreditasyonunu aldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İşletme Fakültesi, The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) tarafından akredite edildi.

SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Cahit Ungan, AA muhabirine, AACSB'nin ABD merkezli bir kuruluş olduğunu ve yaklaşık 100 yıldır dünyadaki en nitelikli işletme fakültelerini akredite ettiğini söyledi.

Ungan, üniversitelerin işletme programlarının ancak yüzde 5'inin bu kuruluşa akredite olmayı başardığını aktararak, Türkiye'den 5 üniversitenin akredite edildiğini, SAÜ'nün de 2. devlet üniversitesi olarak bu akreditasyonu almaya hak kazandığını kaydetti.

Akreditasyonun işletmecilik eğitiminde dünyanın ulaştığı en son standartları temsil ettiğini dile getiren Ungan, eğitim, öğretim, araştırma, sosyal etki, uluslararasılaşma gibi konularda okulun belli standartlara ulaştığını ve bunların sürdürülebilir olmasını hedeflediğini anlattı.

Ungan, akreditasyonu alarak uluslararası ağa da dahil olduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu akreditasyona sahip olan network dahilindeki okullarla bundan sonra iş birliğimiz, etkileşimimiz daha da artacak. Bu okulların bir özelliği; sürekli işletmecilik eğitimini daha ileri nasıl taşıyabiliriz noktasında kafa yormaları. Networke dahil olarak öğrencilerimizin daha iyi eğitim almasını, akademisyenlerimizin uluslararası değişim programlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacağız. Genel anlamda okul olarak yapmamız gereken eğitim-öğretim, araştırma, sosyal etki konularında dünyadaki standartları yakalayarak öğrencilerimize, Sakarya'ya ve akademisyenlerimize daha iyi imkanlar sunacağız."

Önce AACSB'nin derneğine başvurduklarını, ön incelemeden başarıyla geçtiklerini, kurumun belirlediği standartlara uygunluk konusunda rapor hazırladıklarını, bu süreçte kendilerine atanan mentorun yardımcı olduğunu belirten Ungan, süreç sonunda standartlara uygun oldukları tespit edilince akredite edildiklerini anlattı.

Mustafa Cahit Ungan, bu akreditasyonun kendilerini Türkiye'deki diğer işletme fakültelerinden ayırdığına işaret ederek, "AACSB, dünyadaki en nitelikli işletme fakültelerini akredite eden bir kuruluş. Harvard, MIT, Stanford gibi dünyanın önde gelen okulları AACSB tarafından akredite edildi. Ülkemizde de İstanbul, Sabancı, Koç ve Bilkent üniversiteleri bu akreditasyona sahip. Devlet üniversiteleri arasında İstanbul Üniversitesinden sonra akredite edilen 2. okul olduk. Çok mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.



Ungan, üniversite öğretim üyeleri Prof. Dr. Hakan Tunahan ve Doç. Dr. Emrah Özsoy ile danışma kurulu üyeleri ve diğer paydaşlara teşekkür etti.

