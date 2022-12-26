Akyazı'da Dünya Roman Kahramanları Günü etkinliği düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Akyazı Konuralp Anadolu Lisesinde Dünya Roman Kahramanları Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Romanların daha iyi anlaşılması ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen etkinlik, renkli görüntüler oluşturdu.



Romanlardaki kahramanların kıyafetlerini giyen öğrenciler, kitaptaki mekanları canlandırdı.



Etkinliğe katılan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Okul Müdürü Hasan Can'la öğrencilerin kitaplardan esinlenerek oluşturdukları mekanları gezdi.

Canlandırılan karakterleri ve hikayelerini dinleyen Soykan, gençlerin kültürel, sanatsal ve sosyal becerilerinin gelişmesinin çok önemli olduğunu belirterek, öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticilerini tebrik etti.



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