Sakarya'da atıklar kadınların elinde hayat buluyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da atıklar, kadınların elinde sepet, dekorasyon ürünü, saksı, çamaşırlık ve abajura dönüştürülüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, geri dönüşüm projeleri aralıksız devam ederken, belediyeye ait Sakarya Entegre Katı Atık Yönetiminde (SEKAY) her yıl tonlarca atıktan milyonlarca lira gelir elde edildiği kaydedildi.



Açıklamada, "Bunun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık projesine de en büyük desteklerden birini Sakarya sunuyor. Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin öncülük ettiği çalışmada kooperatiflerde bir araya gelen kadınlar, atıktan hayata dönüş için adeta bir sanat icra ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kadınların, Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) çöpten alınan malzemeleri sanat eserine dönüştürerek üretime katkı sağladığına değinilerek, atık kağıt ve kartonları üretime hazır hale getiren kadınların evlerde kullanılan birçok araç gereç yaptığı anlatıldı.

Kağıtları özel bir sistemle dağılmaz, parçalanmaz şekle getiren kadınların, sepet, saksı, çamaşırlık, ekmeklik, tepsi, abajur ve akla gelebilecek birçok ev eşyası ürettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atıktan Hayata sloganıyla adeta sanat eserine dönüşen bu eşyalar, satış öncesi dayanıklı hale getiriliyor. Belirli dönemlerde dolap, sehpa, masa gibi büyük ölçüde üretimi yapılan ürünler, Türkiye'nin dört bir yanında katılımın sağlandığı fuar ve programlarda sergileniyor. Ayrıca belediyenin kent genelindeki sosyal tesislerinde 'Hanımeli Satış Noktası' işletmesiyle satışa sunuluyor. Demokrasi Meydanı'nda kurulan Hanımeli Pazarı'nda ve yine OSM'de Yağcıbedir Halısı ve geleneksel ürünlerin de üretimini yapan kadınların eserleri, ülkenin ve hatta dünyanın geneline ihraç ediliyor. Son dönemde ürünler vitrine çıktığı andan itibaren ciddi bir alıcı kitlesine ulaşmaya başladı. Atıktan hayata, enerji üretimi ve kadın istihdamını destekleyen birçok alanda üreten, kazanan ve kazandıran Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına her gün yeni bir ivme kazandırıyor."

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