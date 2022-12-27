Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca, özel güvenlik personeline görev ve yetkiler konusunda bir dizi eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde verilen eğitimlerde, güvenlik personellerinin tüm acil senaryolarda görev alanlarının belirlenmesi noktasında bilgiler paylaşıldı.

Güvenlik personellerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla verilen eğitimler, emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Sabih Özkurt tarafından gerçekleştirildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan özel güvenlik personellerimize 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu çerçevesinde eğitimler verilmiştir. İş verimliliğini, hizmet kalitesini artırmak ve mesleki bilgilerini güncellemek amacıyla gerçekleştirilen eğitimler, belli programlar dahilinde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

- Vagon Kıraathanesi'nde "Babamın Trenleri" söyleşisi düzenlenecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Babamın Trenleri" söyleşisi ve imza programı düzenlenecek.



Sakarya Üniversitesinden Dr. Öğretim Görevlisi ve Yazar Serhat Demirel'in konuşmacı olacağı program, yarın saat 18.00'de başlayacak.

Çark manzarası eşliğinde şehrin sembol mekanında yapılacak etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

- Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası



Sakarya Büyükşehir Belediyesince her yıl okullarda düzenlenen "Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası"na öğrencilerin yoğun ilgisi devam ediyor.

1 Aralık'ta başlayan ve 30 Nisan 2023'te sona erecek kampanyada ödül kazanabilecek düzeyde pil toplanabilmesi için Serdivan Hacı Emine Oba Ortaokulu yönetimi, öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde Sakaryaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un amblemlerinin yer aldığı pil toplama kutuları yaptırdı.

Okulun girişindeki kutulara her gün düzenli olarak çevresinden topladığı pilleri atan öğrenciler, gönül verdikleri takımı adına daha fazla pil toplama yarışına girerek kampanyadan ödül kazanmayı hedefliyor.

Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, yaptığı yazılı açıklamada, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde her yıl ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan atık pil toplama kampanyasının, Cumhurbaşkanlığınca başlatılan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık" projesine de önemli katkı sağladığını ifade etti.

Dere, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan tüm etkinliklerin okullarda özveriyle ve başarıyla uygulandığını bildirdi.

Atık pillerin kaynağında ayrı toplanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi, okullarda çevre bilincinin aşılanarak bu sayede ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir çevreye kavuşulmasının hedeflendiği kampanya kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesince 50-249 kilogram arası pil toplayan her okula futbol ve basketbol topu, 250 kilogram atık pil toplayan her okula ise içerisinde futbol, basketbol, voleybol topları, badminton seti, düdük, atlama ipi vb. malzemeler bulunan spor seti hediye ediliyor.

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