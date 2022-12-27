Sakarya'dan kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'dan kısa kısa

AA

Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca, özel güvenlik personeline görev ve yetkiler konusunda bir dizi eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde verilen eğitimlerde, güvenlik personellerinin tüm acil senaryolarda görev alanlarının belirlenmesi noktasında bilgiler paylaşıldı.

Güvenlik personellerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla verilen eğitimler, emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Sabih Özkurt tarafından gerçekleştirildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan özel güvenlik personellerimize 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu çerçevesinde eğitimler verilmiştir. İş verimliliğini, hizmet kalitesini artırmak ve mesleki bilgilerini güncellemek amacıyla gerçekleştirilen eğitimler, belli programlar dahilinde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

- Vagon Kıraathanesi'nde "Babamın Trenleri" söyleşisi düzenlenecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Babamın Trenleri" söyleşisi ve imza programı düzenlenecek.

Sakarya Üniversitesinden Dr. Öğretim Görevlisi ve Yazar Serhat Demirel'in konuşmacı olacağı program, yarın saat 18.00'de başlayacak.

Çark manzarası eşliğinde şehrin sembol mekanında yapılacak etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.

- Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası

Sakarya Büyükşehir Belediyesince her yıl okullarda düzenlenen "Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası"na öğrencilerin yoğun ilgisi devam ediyor.

1 Aralık'ta başlayan ve 30 Nisan 2023'te sona erecek kampanyada ödül kazanabilecek düzeyde pil toplanabilmesi için Serdivan Hacı Emine Oba Ortaokulu yönetimi, öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde Sakaryaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un amblemlerinin yer aldığı pil toplama kutuları yaptırdı.

Okulun girişindeki kutulara her gün düzenli olarak çevresinden topladığı pilleri atan öğrenciler, gönül verdikleri takımı adına daha fazla pil toplama yarışına girerek kampanyadan ödül kazanmayı hedefliyor.

Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, yaptığı yazılı açıklamada, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde her yıl ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulanan atık pil toplama kampanyasının, Cumhurbaşkanlığınca başlatılan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık" projesine de önemli katkı sağladığını ifade etti.

Dere, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan tüm etkinliklerin okullarda özveriyle ve başarıyla uygulandığını bildirdi.

Atık pillerin kaynağında ayrı toplanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi, okullarda çevre bilincinin aşılanarak bu sayede ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir çevreye kavuşulmasının hedeflendiği kampanya kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesince 50-249 kilogram arası pil toplayan her okula futbol ve basketbol topu, 250 kilogram atık pil toplayan her okula ise içerisinde futbol, basketbol, voleybol topları, badminton seti, düdük, atlama ipi vb. malzemeler bulunan spor seti hediye ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa
"Uçan Raketler Projesi" Sakarya'da tanıtıldı
YEREL HABERLER "Uçan Raketler Projesi" Sakarya'da tanıtıldı
Sakarya'da atıklar kadınların elinde hayat buluyor
YEREL HABERLER Sakarya'da atıklar kadınların elinde hayat buluyor
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde montaj çalışması yapılacak
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde montaj ...
Sakarya'nın simgelerinden Hilmi Kayın İş Merkezi "Ada Hayat" projesi kapsamında yıkılıyor
YEREL HABERLER Sakarya'nın simgelerinden Hilmi Kayın İş Merkezi "Ada ...
Sakarya'daki meslek lisesi öğrencileri yemek yarışmasında 3 ödül aldı
YEREL HABERLER Sakarya'daki meslek lisesi öğrencileri yemek ...
Wushu kung fuda hedef, bu yılki başarıları 2023'te sürdürmek
YEREL HABERLER Wushu kung fuda hedef, bu yılki başarıları 2023'te ...
SAÜ İlahiyat Fakültesinde Arapça şiir okuma yarışması yapıldı
YEREL HABERLER SAÜ İlahiyat Fakültesinde Arapça şiir okuma yarışması ...
Sakarya'da tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesi yandı
YEREL HABERLER Sakarya'da tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesi ...
Akyazı'da Dünya Roman Kahramanları Günü etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Akyazı'da Dünya Roman Kahramanları Günü etkinliği ...
Sakarya'da "Sanayide Kadın Eli Projesi" tanıtıldı
YEREL HABERLER Sakarya'da "Sanayide Kadın Eli Projesi" tanıtıldı
Sakarya'da bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 133 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sakarya'da bir haftada uyuşturucu operasyonlarında ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
AGD, Sakarya'da "Mekke'nin Fethi" programı düzenleyecek
YEREL HABERLER AGD, Sakarya'da "Mekke'nin Fethi" programı ...
Sakarya Barosu Genç Avukatlar Meclisi olağan genel kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Sakarya Barosu Genç Avukatlar Meclisi olağan genel ...
Sakarya'da uyuşturucu nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sakarya'da uyuşturucu nedeniyle 3 kişi gözaltına ...
Suudi Arabistan merkezli turizm şirketinden Sakarya'ya ziyaret
YEREL HABERLER Suudi Arabistan merkezli turizm şirketinden ...
Sakaryaspor Taraftarlar Derneği açıldı
YEREL HABERLER Sakaryaspor Taraftarlar Derneği açıldı
Sakarya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 7 kişi ...
(Görüntülü) - CİP İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 7 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - CİP İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI 7 ...
.Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası Sakarya'da tamamlandı
YEREL HABERLER .Geleneksel Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası ...
Geyve'de bir cami yangında zarar gördü
YEREL HABERLER Geyve'de bir cami yangında zarar gördü
Köy yaşam merkezlerinde ürettikleri kıyafetlerle gelir elde ediyorlar
YEREL HABERLER Köy yaşam merkezlerinde ürettikleri kıyafetlerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.