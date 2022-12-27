Sakarya'da müşterilerini dolandırdığı iddiasıyla yakalanan müteahhit adli kontrol şartıyla salıverildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da müşterilerini dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan müteahhit, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde yapılan inşaatlarda ev sahibi olmak isteyen farklı illerden kişiler, müteahhit S.S'ye ödeme yaptı.

Dairelerin teslim tarihi gelmesine rağmen kendilerine bilgi verilmeyen vatandaşlar, uzun süren arama çalışmalarına rağmen müteahhide ulaşamadı.

Birbirleriyle iletişim kuran vatandaşların dolandırıldıkları iddiasıyla şikayette bulunması üzerine Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan müteahhit S.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelinin, aynı daireyi birden fazla kişiye sattığı öğrenildi.





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