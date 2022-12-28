Tarihi Yunuspaşa Camisi restore ediliyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 505 yıllık Yususpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları başladı.

Ulucami Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak bilinen yapının kubbelerinin zarar görmesi, yağmurlu havalarda iç kısma su sızdırması üzerine tadilat kararı alındı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce yürütülen ve 1,5 yıl sürecek çalışmalar süresince cami ibadete kapalı olacak.

Cami imam hatibi Alaattin Özçayır, AA muhabirine, ibadethanenin Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırıldığını söyledi.

Caminin haziresinde Taraklı eşrafı, tasavvuf ehli, medrese hocaları ve ilçe kadısı olmak üzere 49 mezar bulunduğunu aktaran Özçayır, "Cami en son 1990'da restore edildi. Bundan önceki tadilat tamirat ise kayıtlara göre 1961'de zikredilmektedir. 1957'de Bolu depremi geçirdiğinden üçük kubbeler yıkılmış. O vesileyle geniş çaplı restoreden geçirilmiştir." diye konuştu.

Özçayır, restorasyon çalışmalarının geniş kapsamlı olacağını dile getirerek, "Başta üzerindeki kurşun olmak üzere altındaki tuğlalar, etrafındaki taş duvardaki derzlere varıncaya kadar geniş kapsamlı tadilat geçirecek. Çalışmanın yaklaşık 1,5 yıl süreceği bildirildi." ifadesini kullandı.



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