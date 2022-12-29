Sakarya'da 21 bin evcil hayvan kayıt altına alındı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da evcil hayvanların kayıt altına alınması ve kimliklendirilmesi kapsamında mikroçip takma işlemi sürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik" kapsamında başlattığı uygulama kapsamında ilçe tarım ve orman müdürlüklerine evcil hayvanlarıyla gelen vatandaşlar, çip işleminin ardından hayvanlarını "Ev Hayvanı Kayıt Sistemi"ne (PETVET) dahil ettirdi.

İşlemlerin ardından hayvanlara ait bilgilerin yer aldığı kimlik kartları sahiplerine teslim edildi.

- Hayvan sahipleri uygulamadan memnun

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, AA muhabirine, Bakanlığın 5199 sayılı "Hayvan Hakları Koruma Kanunu" kapsamında evcil hayvan sahiplerinin 31 Aralık'a kadar hayvanlarını kimliklendirmeleri gerektiğini söyledi.

Vatandaşların hayvanlarını PETVET sistemine kaydettirme zorunluluklarının olduğunu ifade eden Özerdem, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda süre daraldığından ilçe müdürlüklerine yoğun müracaat var. Bu güne kadar Sakarya'da 21 bin ev hayvanının kimliklendirme işlemi yapılmıştır. 16 bini ilçe müdürlüklerimiz, 5 bini de serbest veteriner hekim arkadaşlarımız tarafından uygulanmıştır. Uygulamayanlar için süre devam ediyor. Çeşitli sebepleri olan vatandaşlarımız beyanname verebilir, uygulama tarihini erteleyebilirler. Bu beyannameyle daha sonra olabilecek mağduriyetlerini engellemiş olurlar."

Evcil hayvan sahibi Muhammet Akalin de köpeğinin ve kedisinin çiplerini taktırmak için işlemlerini yaptırdığını kaydetti.

Uygulamadan memnun olduğunu dile getiren Akalin, "Kendi yoğunluğumuzdan anca fırsat bulduk ve geldik, yaptırdık. Hayvan sahipleri hayvanlarının sağlığını ve geleceğini düşünüyorlarsa bu uygulamayı yaptırmaları gerekiyor. Her türlü hastalık ve kaybolma durumu için güzel bir uygulama." dedi.





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