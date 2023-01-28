Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye Belediyesi'ne konuk olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye Belediyesi'ne konuk olacak

AA

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Ümraniye Belediyesi ile karşılaşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye Belediyesi'ne konuk olacak

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Ümraniye Belediyesi ile karşılaşacak.

Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 14.00'de başlayacak.

Ligde 10 galibiyet 1 beraberlikle 3. sırada bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye karşısında da galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu
YEREL HABERLER Sakarya'da fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu
21. Ali Gaffar Okkan Karate Turnuvası Sakarya'da yapıldı
YEREL HABERLER 21. Ali Gaffar Okkan Karate Turnuvası Sakarya'da ...
Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
İmeceyle fabrika kuran köylüler, Sakarya fındığını işleyip ihraç edecek
YEREL HABERLER İmeceyle fabrika kuran köylüler, Sakarya fındığını ...
Sakarya'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'da, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması ...
Sakarya'da çatı yangını hasara yol açtı
YEREL HABERLER Sakarya'da çatı yangını hasara yol açtı
İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'dan "Kış Okulu" ziyareti
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'dan ...
Pamukova Belediyesinin evde sağlık hizmeti devam ediyor
YEREL HABERLER Pamukova Belediyesinin evde sağlık hizmeti devam ...
Sakaryaspor, Ukraynalı futbolcu Grechyshkin'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Sakaryaspor, Ukraynalı futbolcu Grechyshkin'i ...
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili dualarla idrak edildi
YEREL HABERLER Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Regaip Kandili ...
Taraklı'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Taraklı'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 ...
Vali Kaldırım'dan yaşlı teyzeye Regaip Kandili ziyareti
YEREL HABERLER Vali Kaldırım'dan yaşlı teyzeye Regaip Kandili ...
Taraklı Belediye Başkanı Pilavcı'nın acı günü
YEREL HABERLER Taraklı Belediye Başkanı Pilavcı'nın acı günü
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden sahipsiz hayvanlara yönelik proje
YEREL HABERLER Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden sahipsiz ...
Sakarya'nın yeni içme suyu kaynağında çalışmalar hız kazandı
YEREL HABERLER Sakarya'nın yeni içme suyu kaynağında çalışmalar hız ...
Sahil kenti Kocaali'de yaşanan kuraklık aynı açıdan çekilen görsellerde
YEREL HABERLER Sahil kenti Kocaali'de yaşanan kuraklık aynı açıdan ...
Akyazı'da park halindeki kamyonet yangında hasar gördü
YEREL HABERLER Akyazı'da park halindeki kamyonet yangında hasar ...
Sakarya'da 2022'de üretilen her 100 araçtan 74'ü ihraç edildi
YEREL HABERLER Sakarya'da 2022'de üretilen her 100 araçtan 74'ü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.