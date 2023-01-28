Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye Belediyesi'ne konuk olacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Ümraniye Belediyesi ile karşılaşacak.

Müzahir Sille Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 14.00'de başlayacak.

Ligde 10 galibiyet 1 beraberlikle 3. sırada bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Ümraniye karşısında da galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

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