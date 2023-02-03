Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Çamyolu Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Işıksu'ya AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili, meclis üyeleri Besim Kıratlı ve Yavuz Meşe eşlik etti.

Adapazarı'nın yönetimini emanet aldıkları ilk günden yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Işıksu, "Çalışmak bizim işimiz. Adapazarı'mızın her mahallesinde, her sokağındayız ve ihtiyaca cevap veren nitelikli hizmetleri bir bir hayata geçirdik. Parklarıyla, doğalgazıyla, sosyal tesisleri ile Çamyolu'muzun yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çamyolu Mahallesi'nde büyük bir coşkuyla, sevgiyle karşılandık. Teveccühleri ve muhabbetleri için tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Söğütlü'de muhtarlar ve resmi kurum müdürleri toplantısı gerçekleştirildi



Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün'ün başkanlığında Cami Cedit Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya, muhtarlar ve resmi kurum müdürleri katıldı.



Toplantıda, geçen ay yapılan ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar görüşüldü.

Söğütlü Belediye Başkan Yardımcısı Adem Fidan da toplantıda belediyenin çalışmalarını anlattı, muhtarların taleplerini dinledi.

- Minikler hafta sonu film gösterimlerinde buluşacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor.



Bu kapsamda yarın "Karlar Ülkesi", pazar günü ise "Uçaklar" filmleri saat 15.00'da AKM'de minik sinemaseverlerle buluşacak.

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