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Taraklı'da yöresel yemeklerin sunulacağı merkezle gastronomi turizminin artırılması hedefleniyor

AA

Taraklı'da yöresel yemeklerin sunulacağı merkezle gastronomi turizminin artırılması hedefleniyor

SAKARYA (AA) - Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünce (BMDTÖ) "Kırsal Turizm Alanı" ödülüne layık görülen Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kurulacak gastronomi merkeziyle turizmin ve istihdamın artırılmasına katkı sunulacak.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden (SUBÜ) yapılan açıklamaya göre, SUBÜ ile Sakarya Valiliği ortaklığında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürütücülüğünde "Sakarya Gastronomisi ve Lezzet Durakları" isimli proje hazırlandı.

2 milyon 774 bin lira bütçeye sahip proje kapsamında Hacı Murat Mahallesi'nde Taraklı ve Sakarya'nın tarihi ile kültürünü yansıtacak konsepte sahip gastronomi merkezi oluşturulacak.

Merkez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından hibe ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansından (MARKA) "Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında destek de alacak.

- Kırsaldan kente göçün azalması bekleniyor

Taraklı Belediyesi ile Sakarya Aşçılar ve Pastacılar Derneğinin iştirakçi olduğu proje sayesinde Sakarya'da turizm gelirlerinin çeşitlendirilmesi, şehrin yemek kültürünün ve bu anlamdaki potansiyelinin kullanılarak özellikle kırsal alanların turizm gelirleri ile bölge insanlarının üretim ve iş gücüne katılımının artırılması hedefleniyor. Böylelikle yeni istihdam alanlarıyla kırsaldan kente göçün azalması bekleniyor.

İlk defa yerel ürünlerin kullanılacağı ve hazırlanıp servis edileceği merkezle Sakarya'nın marka şehir imajına katkı sağlanması, gastronomi şehri olarak markalaşması açısından ilk örnek olması amaçlanıyor. Gastronomi turizmi dört mevsim yapılabildiği için projeyle iş imkanı kısıtlı gençler ve kadın kooperatifleri de desteklenecek.

Gastronomi kültürü üzerine kurulu hizmet çeşitliliğinin özendirilmesi, yerel ürünler üreten işletme ve kişi sayısının artması, gastronomi turizmine yapılan yatırımların artması, kırsal turizmin gelişerek yerelde yaşayanların istihdam olanaklarının artırılması da projeden beklentiler arasında yer alıyor.

Danışmanlığını SUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Şengül'ün yapacağı projenin, 24 ayda sonuçlandırılması hedefleniyor.


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