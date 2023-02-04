Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

SAKARYA AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir miktar uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yalı Mahallesi'ndeki V.T'nin ikametinde uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 1,5 kilogram bonzai, 5 gram kenevir tohumu, 25 gram kubar esrar, 4 sentetik uyuşturucu, 500 miligram AM 2201, 2 bıçak, pala, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 750 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan V.T'nin işlemleri sürüyor.