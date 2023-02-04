Kocaali'nin tarihi ve kültürel mirasını anlatan kitap tanıtıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde akademik çalışmayla hazırlanan "Tarihi ve Kültürel Mirası ile Kocaali" kitabının lansmanı yapıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Kocaali Denizcilik Meslek Yüksekokulunda düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, ilçenin bilinmeyenlerinin bu kitapta yer aldığını söyledi.

Üç yıl süren tiziz çalışma sonunda ortaya çıkan eserin gelecek nesillere kılavuz olacağını vurgulayan Acar, "Bu eser, yıllardır aradığımız 'Kim bu Kocaali?' sorusunun cevaplandığı önemli çalışmadır. Kitapta Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet arşivleri kaynak gösterildi, ilgili birçok kamu kurum ve kuruluşlarının arşiv çalışmaları incelendi. Kocaali'mizin yetiştirdiği önemli değerlere, önceki dönem belediye başkanlarımıza tek tek yer verildi. Kitap çalışması için gece gündüz demeden 3 bine ait fotoğraf dijital arşive aktarıldı ve kullanıldı." dedi.

"Kavlağan Altı Hikayeleri" isimli kitabın çalışmalarını da başlattıklarını bildiren Acar, bu eserde ilçeye hizmet etmiş kişilerin yer alacağını kaydetti.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar da çalışmayı çok önemsediklerini belirterek, "Elimizden gelen desteği her zaman veriyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bu yıl 3 kütüphanemizin daha açılışını gerçekleştirerek, gelecek nesillerimizin yuvası haline getireceğiz." şeklinde konuştu.

Programda, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Sezai Matur, Türkiye Yazarlar Derneği Sakarya Şube Başkanı Fahri Tuna, Tarihçi Dr. Resül Narin, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet Kerim ve emekli müsteşar İrfan Çelik de konuşma yaptı.



Başkan Acar, program sonunda kitabın oluşturulmasında emeği geçenlere hediye takdim etti.



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