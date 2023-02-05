Sakarya'da okullar yarın tatil edildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli veliler; meteorolojik verilere göre beklenen kötü hava koşulları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadesini kullandı.

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