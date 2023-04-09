Söğütlü Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

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SAKARYA (AA) - Söğütlü Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı Koray Oktay Özten başkanlığında gerçekleştirildi.



Özten, meclis salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, içerisinde otoparkı ve sosyal tesisleri bulunan halk pazarının Ramazan Bayramı'nın ardından hizmete girmesi için çalışmalarda son aşamaya gelindiğini bildirdi.



Eskiden depo olarak kullanılan alana 1000 kişilik çok amaçlı düğün salonu yapıldığını da belirten Özten, "Yapılan tüm hizmetlerde siz değerli meclis üyelerimizin imzaları bulunmaktadır. Seçim dönemlerinde halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülüp karara bağlandı.

Özten, daha sonra meclis üyelerine halk pazarını ve düğün salonunu gezdirerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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