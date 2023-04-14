Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin dijital ortamda farklı uygulamalar üzerinden verdiği hizmetler, "SBB Kurumsal" uygulamasıyla tek bir ekranda birleştirilerek yayınlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin mobil ve teknolojik altyapısını geliştirmek için çalışan ekibin uygulamaları tek bir ekrana taşıdığı kaydedildi.

"SBB Kurumsal" ismiyle uzun süredir üzerinde çalışılan uygulamanın Apple Store ve Play Store'da yayına girdiği belirtilen açıklamada, "SBB Kurumsal, genel olarak uzun yıllardır internet ortamında online hizmet veren HAVASAK, E-Belediye, SAKBİS, Kart54, Otobüs Konumları, Çözüm Masası, SAKUS ve Spor Şehri Sakarya gibi uygulamaları tek bir uygulamada entegre etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uygulamanın tüm mobil cihazlarda kullanılma sunulduğun belirtilerek, projenin Büyükşehir Belediyesinin kendi ekibiyle dışarıdan hizmet almadan geliştirdiği aktarıldı.

- AK Parti Sakarya Milletvekili Atabek'ten Söğütlü'ye ziyaret

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Söğütlü ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Söğütlü Belediyesinin yaptığı çok amaçlı düğün salonundaki çalışmaları inceleyen Atabek, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'den bilgi aldı.

Güzel bir salon yapıldığını belirten Atabek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Özten de belediyenin tüm imkanlarını halkın fikrini alarak değerlendirdiklerini belirterek, ziyaretten dolayı Atabek'e teşekkür etti.

- Milletvekili adayı İnci, Akyazı'da temeslarda bulundu

AK Parti Sakarya Milletvekili adayı Ali İnci, Akyazı ilçesinde temaslarda bulundu.

Esnafı ziyaret eden İnci, vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

İnci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akyazı ilçemizde İlçe Başkanımız Mesut Ekrem, Belediye Başkanımız Bilal Soykan ve teşkilatımızla beraber kahvehane ziyaretleri gerçekleştirerek değerli hemşehrilerimizle bir araya geldik. Hep birlikte daha iyiye daha güzele." ifadelerini kullandı.

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