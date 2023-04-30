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SAKARYA (AA) - Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri, sahiplerini buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, yazarlar, şairler, edipler, fikir insanları, düşünürler ve sanatçıların yol açıcı insanlar olduğunu söyledi.

Bu insanların toplumları gerçek anlamda aydınlatan münevverler, toplumsal meselelere çağrı sunan gerçek entelektüeller olduğunu dile getiren Arıcan, "Dünya tarihinde olup biten her şey edebiyatçılar, şairler, mütefekkirler ve sanatçılar tarafından mütemadiyen yazılmaktadır." dedi.

Arıcan, 45 yıl önce kurulan TYB'nin, sadece ülkenin değil coğrafyanın belki de kesintisiz en kıymetli, en değerli ödül değerlendirme faaliyeti gerçekleştirdiğini belirtti.

"Türkiye yüzyılı"nın kültür yüzyılı olmasını dileyen Arıcan, "Türkiye'de artık kültür ordusu var. Biz 'Türkiye yüzyılında' inşallah kültürün daha fazla şahlandığı yüzyıl olmasını istiyoruz. Yazarlarımızın, ediplerimizin, şairlerimizin, münevverlerimizin ülkemize, dünyaya yön veren, dünyaya huzuru ve barışı gerçekten kültür elçileriyle gerçekleştireceği yüzyıl olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de toplumları toplum yapan, sürekliliğini sağlayan bağın kültür ve sanat olduğunu vurguladı.

Toplumlar dimdik ayakta durabiliyorsa, sanatın etkileri sayesinde olduğuna dikkati çeken Yüce, ödül töreninin yazarlara, ediplere, şairlere hayırlı olmasını, sayılarının artmasını ve gençliğe ışık olmalarını temenni etti.

Konuşmaların ardından TYB'nin tanıtım filminin izlendiği törende, 28 kategoride kişi ve kurumlara ödülleri takdim edildi.

"Kültürel belediyecilik" ödülüne layık görülen Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü Başkan Yüce aldı.

TYB'nin kurucu başkanı Mehmet Doğan'ın da konuşma yaptığı programa, TYB Sakarya Şube Başkanı Fahri Tuna, yazarlar, şairler ve kültür ve sanatseverler katıldı.

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