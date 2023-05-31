Karapürçek'te anaokulunda yıl sonu sergisi düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek Anaokulu'nda yıl sonu sergisi yapıldı.

Karapürçek Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen program, kurdele kesimiyle başladı.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında ISO 45001 sertifikası almaya hak kazanan okula belgesi takdim edildi.

Programa, Karapürçek Kaymakamı Hatice Ruveyda Kahraman Şıktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, İlçe Emniyet Amiri Ali İhsan Bakırcı, İlçe Jandarma Komutanı Emre Gündüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Doğramacı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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