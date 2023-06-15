Söğütlü'de yapılan kapalı pazar yeri bayramdan sonra açılacak

SAKARYA (AA) - Söğütlü Belediyesince inşa edilen kapalı pazar yerinin, Kurban Bayramı sonrası hizmete sunulması planlanıyor.
Başkan Yardımcısı Adem Fidan ile pazar yerinde incelemelerde bulunan Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Özten, seçimlerde halk pazarını yeniden merkeze getirme sözü verdiklerini anımsatarak, "1400 metre kapalı alana sahip, yanında otoparkı, kafeteryası ve mescidi olan yeni pazar yerini, Kurban Bayramı'nın ardından hep birlikte açacağız. Pazara uzak olan bölgelerdeki vatandaşlarımızı da belirlenen saatlerde tahsis ettiğimiz araçlarımızla ücretsiz getirip götüreceğiz." diye konuştu.