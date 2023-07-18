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        Skolyoz hastası Ecrin hayırseverlerin yardımıyla ameliyat edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 13:31
        Skolyoz hastası Ecrin hayırseverlerin yardımıyla ameliyat edildi

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaşayan doğuştan skolyoz (omurga eğriliği) hastası 11 yaşındaki Ecrin Selim, hayırseverlerin bağışladığı yardımlarla ameliyat oldu.

        Hidrosefali hastalığı teşhisi konulan 3 yaşındaki evlatları Ümmügülsüm'ü 2017 yılında kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Yakup ve Hatice Selim çifti, doğuştan skolyoz hastası kızları Ecrin'in iyileşmesi için 2018'de destek istemişti.

        Hastalığı nedeniyle 6 ayda bir ameliyat olmak zorunda kalan Ecrin'in sağlığına kavuşması için gerekli olan ameliyat parası hayırseverlerin bağışlarıyla toplandı.

        Bu sayede ameliyat edilen Ecrin, tam anlamıyla iyileşeceği günü iple çekiyor.

        Ecrin'in ailesi, kızlarına destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

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