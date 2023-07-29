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        Sakarya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 16:21
        Sakarya'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Erenler ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ali Arı'nın cenazesi toprağa verildi.

        Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren 69 yaşındaki Arı'nın naaşı, Hacıoğlu Giyasettin Benli Camisi'ne getirildi.

        Arı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Arifiye Yukarı Kirazca Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine Arı'nın ailesi ve yakınları ile askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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