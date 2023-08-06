Karapürçek'te ağaçlık alana devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaçlık alana devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Karapürçek-Uludere yolunda seyreden Sefa K. (27) idaresindeki 54 AGA 194 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.