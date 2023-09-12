File örtüyle hasat yapan fındık üreticisi maliyet ve zaman tasarrufu sağladı Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 40 dönümde yetiştirdiği fındığı file örtüyle hasat eden Kadir Tike, işçi maliyetini düşürürken zamandan da tasarruf etti.

Kovid-19 salgını sürecinde ilçede fındıklık satın alan 43 yaşındaki Tike, bir süre sonra İstanbul'dan ayrılarak eşiyle Küçükkarapürçek Mahallesi'ne yerleşti.

Fındık yetiştirdiği alanı zamanla 40 dönüme çıkaran Tike, ürünü daldan toplamanın zahmetli ve maliyetli olması nedeniyle ziraat mühendisinin tavsiyesiyle bahçesinin bir bölümünü file örtüyle kapladı.

Bu yöntem sayesinde işçi maliyetinden ve zamandan tasarruf ettiğini gören üretici, tüm hasat işlemlerini artık file örtüyle yapıyor.

- "Hem temiz oluyor hem de dallar zarar görmüyor"

Kadir Tike, AA muhabirine, file örtünün rahat ve temiz olduğunu belirterek, bu yöntemden memnun kaldıklarını söyledi.

Tike, ikinci sene bahçenin tamamını örtmeye karar verdiğini aktararak, "200-250 yevmiye gidecek yeri, 8-10 yevmiyeyle kapattık." dedi.

Ürünü daldan toplamanın birçok dezavantajı olduğuna işaret eden Tike, "Daldan döküldüğü zaman önümüzdeki senenin fındıklarına da zarar vermemiş oluyoruz. File örtü çok rahat. File örtü hem temiz oluyor hem de dallar zarar görmüyor. Gayet memnunuz, herkese de file örtü öneriyorum." diye konuştu.