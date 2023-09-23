Söğütlü Belediyesi Düğün Salonu açıldı

Söğütlü Belediye Belediyesi tarafından yapılan düğün salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, AK Parti İlçe Başkanı Suat Dirhemci ile vatandaşlar katıldı.

Özten, yaptığı konuşmada, ilçenin her geçen gün büyüdüğünü belirterek, "Günümüzün şartlarına göre düğün salonu yapılması için çalışmalarımıza başladık ve açılışını hep beraber yapıyoruz, hayırlı olsun. Hizmetlerimiz devam edecektir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından vatandaşlar, halk konserinde sahne alan sanatçıların seslendirdiği şarkılarla eğlendi.