Taraklı'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Taraklı-Geyve kara yolunda seyreden E.Y. idaresindeki 67 AJ 063 plakalı motosiklet, Soğuksu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Savrularak yere düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi gönderildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Y, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.