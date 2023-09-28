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        Taraklı'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 08:46 Güncelleme: 28.09.2023 - 08:49
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        Taraklı'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Taraklı-Geyve kara yolunda seyreden E.Y. idaresindeki 67 AJ 063 plakalı motosiklet, Soğuksu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Savrularak yere düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi gönderildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Y, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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