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        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesindeki 2 mahallenin grup yollarını 2 bin 500 ton asfaltla yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 12:52 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:59
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye ilçesindeki 2 mahallenin grup yollarını 2 bin 500 ton asfaltla yeniledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir merkezi ile 16 ilçede, ayrıca kırsal alanlarda kullanılan tüm ulaşım arterleri Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla yenileniyor.

        Şehrin güçlü ulaşım ağına sahip olması için 7 gün 24 saat mesai harcayan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, son olarak Arifiye'deki Çaybaşı Fuadiye ile Türkçaybaşı mahallelerinin grup yollarını yepyeni yüze kavuşturdu.

        Toplamda 2 kilometre olan iki ayrı grup yolu, dolgu ve üst yapı malzemeleriyle yeniden hazırlandı ve toplamda 2 bin 500 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Her iki grup yolu yenilenmiş haliyle hizmete açıldı.

        YOLBAK'tan yapılan açıklamada, "Sakarya'mızda Kocaali'mizden Geyve'mize, Hendek'imizden Serdivan'a tüm ulaşım ağımızı yenilemek için gündüz-gece çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli ulaşımı için ekiplerimiz 7 gün 24 saat sahada. Son olarak Arifiye'de iki mahallemizde işlem tamamlandı. Vatandaşlarımıza ve şehrimize hayırlı olsun." denildi.

        - Büyükşehir Meclisi toplanıyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

        Meclis salonunda yapılacak oturumda, imar planı değişikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarından oluşan 56 maddelik gündem karara bağlanacak.

        Toplantı saat 14.00'te başlayacak.

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