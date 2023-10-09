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        Taraklı Kaymakamı Burak Serttaş görevine başladı

        Taraklı Kaymakamlığına vekaleten atanan Burak Serttaş, yeni görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:09 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:10
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        Taraklı Kaymakamı Burak Serttaş görevine başladı
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        Taraklı Kaymakamlığına vekaleten atanan Burak Serttaş, yeni görevine başladı.

        Serttaş, AA muhabirine, Taraklı'da görev yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Osmanlı ahşap mimarisinin özgün örneklerinden tarihi konakları, el sanatları, yöresel lezzetleri ve misafirperverliğiyle ön plana çıkan Taraklı'da, kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalışarak ilçe halkına faydalı olmak için elinden gelen gayreti göstereceğini belirten Serttaş, "Taraklı sadece Türkiye'ye değil, dünyaya mirastır. Hakikaten Taraklı çok kıymetli bir ilçemiz." diye konuştu.

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