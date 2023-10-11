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        Akyazı ve Ferizli'de asfaltlanan sokaklar yeni görünümüne kavuşuyor

        Sakarya'nın Akyazı ve Ferizli ilçelerinde mahallelerdeki sokaklarda asfalt çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:44 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:50
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        Akyazı ve Ferizli'de asfaltlanan sokaklar yeni görünümüne kavuşuyor
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        Sakarya'nın Akyazı ve Ferizli ilçelerinde mahallelerdeki sokaklarda asfalt çalışması yapılıyor.

        Akyazı Belediyesi, İnönü Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan sokakları asfaltlayarak yeni görünümüne kavuşturuyor.

        Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, merkez mahallelerdeki dönüşümün sürdüğünü belirterek, "Sokaklarımızı yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz." dedi.

        İnönü Mahallesi'ndeki çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını bildiren Soykan, "Birçok okulumuzun bulunduğu bu bölgemizde çalışmalarımız büyük özveriyle devam ediyor. Ekiplerimiz bir yandan kaldırım çalışmalarını, bir yandan da asfalt serimini sürdürüyor. Kısa süre içerisinde sokaklarımızı ilçemize yakışır hale getireceğiz. Akyazı'mız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Bu süreçte bizlere sabır gösterip destek veren tüm vatandaşlarımıza ve gayretle çalışan personelimize teşekkür ediyorum." dedi.

        - Ferizli'de Gölkent Mahallesi yeniden şekilleniyor

        Ferizli'ye bağlı Gölkent Mahallesi'nde de sokaklar belediye tarafından yenileniyor.

        Mahallede doğal gaz başta olmak üzere altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla üst yapıya yönelik çalışmalar hız kazandı.

        Ferizli Belediyesince mahalledeki ara sokaklarda başlatılan asfalt çalışmasıyla 7,5 kilometrelik yol, daha kullanışlı hale getirilecek.

        Asfalt işleminin tamamlanmasının ardından 5 kilometre uzunluğundaki ana cadde de Sakarya Büyükşehir Belediyesince modern görünüme kavuşturulacak. Modernize edilecek caddede hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ortam oluşturulacak.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, mahallenin yaşam standartlarını yükselterek daha konforlu ve güvenli çevre oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

        "Altyapısıyla, doğal gazıyla ve şimdi de üst yapısıyla Gölkent, hak ettiği değeri buluyor." diyen Gündoğdu, "Halkımızın bu değişimi en iyi şekilde yaşaması için tüm ekip arkadaşlarımla gece gündüz çalışıyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce'ye mahallemiz ve Ferizli halkı adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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