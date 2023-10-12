Sakarya Büyükşehir "Yılın Çevre Dostu Belediye" ödülüne layık görüldü

Ankara'da gerçekleştirilen 12. Uluslararası Buhara Medya Ödül Töreni'nde "Yılın Çevre Dostu Belediye" ödülü Sakarya Büyükşehir Belediyesine verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'dan ödülü alan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bunu kente ve hemşehrilerine armağan etti.

Hizmete sundukları eser ve projelerin ödüle layık görülmesinin çalışma azimlerini artırdığını aktaran Yüce, Sakarya'ya değer katacak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Yüce, Sakarya'da çevre dostu bisikletin kullanımını yaygınlaştırmak için özel çaba gösterdiklerini belirterek, şunları paylaştı:

"'Dünya Bisiklet Şehri' unvanını şehrimize kazandırdık. Bisiklet yol ağımızı 200 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. TUBİS ile uzun süreli bisiklet kiralama uygulamamızı başlattık. Yine Akıllı Bisiklet Sistemi (SAKBİS) ile sağlıklı ve çevreci ulaşıma katkı sunuyoruz. Tripy Elektrikli Bisiklet ile de bu çalışmalarımızı genişlettik. Uluslararası bisiklet organizasyonlarıyla da dünya bisiklet kamuoyunun dikkatini şehrimize çekiyoruz. İnşallah çalışmaya, bisiklete yönelik adımlar atmayı sürdüreceğiz."