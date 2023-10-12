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        Sakarya'da Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

        Sakarya'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 22:13 Güncelleme: 12.10.2023 - 22:17
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        Sakarya'da Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi
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        Sakarya'da Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.

        Kentteki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırının ardından Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu düzenledi.

        Atatürk Stadyumu'ndan başlayan konvoyda, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan araçlar, kent merkezinden geçerek Serdivan ilçesindeki helikopter pistine geldi.

        Burada, "Filistin yalnız değildir", "Kırılsın zalimlerin Siyon zinciri", "Kudüs ümmetin kalbidir", "Kudüs'e sahip çık" ve "Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, İsrail aleyhine slogan attı.

        Konvoya katılan sivil toplum kuruluşları adına konuşan Sakarya Genç İHH Teşkilat Başkanı Abdülaziz Üstündağ, yıllardır işgal güçlerinin saldırıları sonucu binlerce Filistinlinin şehit edildiğini, çok sayıda Filistinlinin de yaralandığını ve sakat kaldığını söyledi.

        Binlerce Filistinlinin evleri ve arazilerinin hukuksuz şekilde işgal edildiğini dile getiren Üstündağ, Gazze'nin etrafına örülen utanç duvarlarıyla son yüzyılın en büyük açık hava hapishanesinin inşa edildiğine değindi.

        İsrail'in hukuksuz ablukası ve işgali nedeniyle yıllarca Filistinlilerin kendi topraklarında esir olarak hayat mücadelesi verdiğine işaret eden Üstündağ, İsrail'in bölgede bulunan bütün ülkelerle siyasi ve ekonomik yakınlaşma kurarak kendine bir koruma kalkanı oluşturmaya çalıştığını öne sürdü.

        Üstündağ, 75 yıldır hakları, toprakları, vatanları, canları, malları ellerinden alınan Filistinlilerin, İsrail zulmü altında çok zor şartlarda yaşamlarını devam ettirmeye çalıştığını, yapılan bütün anlaşmalara, uluslararası alanda alınan bütün kararlara rağmen İsrail'in, Filistin'e, Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze’ye saldırmaya, topraklarını işgal etmeye devam ettiğini yineledi.

        Tüm dünyanın İsrail katliamlarına gözünü yumduğunu ifade eden Üstündağ, "Bizler yaşanan tüm süreçlerde şunu net bir şekilde gördük; yeryüzünde bozgunculuk görevini üstlenmiş olan İsrail, hiçbir uyarıyı, kınamayı ve eleştiriyi dinlemedi. İsrail, her zaman istikrarın ve barışın karşısında düşmanca bir tutum sergiledi. Şimdi İsrail’in karşısında kendi haklarını ve topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimizle birlik olma zamanı." şeklinde konuştu.

        Üstündağ, Filistin'de işgal edilen topraklarını savunan tüm Filistinli kardeşlerine desteklerini ve dualarını gönderdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

        "Bugün burada ve tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail’in attığı bu hukuksuz adımları, işgali ve saldırıları durdurmaya çağırıyoruz. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için, yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz."

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