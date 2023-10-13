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        Sakarya ve çevre illerdeki camilerde Mehmetçik ve Filistin için dua edildi

        Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Kocaeli'deki camilerde, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 08:40 Güncelleme: 13.10.2023 - 08:40
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        Sakarya ve çevre illerdeki camilerde Mehmetçik ve Filistin için dua edildi
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        Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Kocaeli'deki camilerde, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Sakarya'da Diyanet İşleri Başkanlığının "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" sabah namazı buluşması kapsamında Adapazarı Orhan Cami'de vatandaşlar bir araya geldi.

        Fetih suresi okunan programın ardından sabah namazı kılındı.

        Namazın ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık, terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua etti.

        - Zonguldak

        "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" programında Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kepez Tepe Camisi'nde vatandaşlar bir araya geldi.

        Terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve Filistin'de hayatını kaybeden siviller için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Ayrıca, kentteki camilerde sala okundu.

        - Karabük

        Karabük'te de "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" sabah namazı buluşması için vatandaşlar, 100. Yıl Pazaryeri Camisi'ne geldi.

        Programda terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve Filistin'de hayatını kaybeden siviller için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        - Kocaeli

        Kocaeli'de tarihi Orhan, Fevziye ve Yeni Cuma camileri başta olmak üzere kentteki camilerde vatandaşlar, "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" sabah namazı buluşmasında bir araya geldi.

        Fevziye Camisi'nde İl Müftüsü Sinan Cihan'ın da katıldığı programda, terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve Filistin'de hayatını kaybeden siviller için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        - Bolu

        Bolu'da tarihi Yıldırım Bayezid Cami başta olmak kentteki camilerde "Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa" sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

        Programda, terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda şehit olan Mehmetçik ve Filistin'de hayatını kaybeden siviller için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

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