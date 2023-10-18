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        Sakaryalı çocuklar, İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinli akranları için gökyüzüne balon bıraktı

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırılarında yaşamlarını yitiren Filistinli bebekler ve çocuklar için beyaz balonları gökyüzüne saldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 17:14 Güncelleme: 18.10.2023 - 17:21
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        Sakaryalı çocuklar, İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinli akranları için gökyüzüne balon bıraktı
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çocuklar, İsrail'in saldırılarında yaşamlarını yitiren Filistinli bebekler ve çocuklar için beyaz balonları gökyüzüne saldı.

        Kocaali Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilciliğince iskelede düzenlenen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, ellerinde çiçek bağlanmış beyaz balonlarla saldırılarda yaşamlarını yitiren çocukları andı.

        Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, çok zorlu bir süreçten geçildiğini belirterek, "Siyonizm'e esir olmuş İsrail yönetimi, Gazze'de, bütün Filistinlilere insanlık dışı, barbarca, vahşice soykırım yapıyor. Şehitlerin büyük kısmı çaresiz ve korumasız aileleriyle, anneleriyle hastaneye sığınan bebeklerdi, çocuklardı." diye konuştu.

        Acar, "Biz insanlığı nasıl anlamalıyız? Kadınlara, çocuklara, yaşlılara, masumlara, sivillere, sığınanlara merhamet etmeyeceksek, onları gözetmeyeceksek; insanlığın, kara ve toprak parçasının, devlet örgütünün ne kıymeti var?" ifadelerini kullandı.

        Anne Tuğba Nur Sarı, çok üzgün olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

        "İslam alemi olarak çok üzgünüz, hepimiz İsrail'i kınıyoruz. Hepimiz dışarlardayız, sokakları boş bırakmıyoruz. Her şeyi içten yaşıyoruz. O çocukları öyle görürken, içimiz parçalanıyor ama Allah büyüktür. İnanıyorum ki zafer bizim olacak, olacaktır."

        Anne olarak çocuklarla empati kurduğuna değinen Sarı, "Çocuğuma sarılmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu bir kez daha anladım." dedi.

        Kuranı- Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Adem Gülmek tarafından Gazze'de ölen çocuklar için dua edildi.

        Çocukların hazırladıkları balonları gökyüzüne bıraktığı programa, TÜGVA İlçe Temsilcisi İsmail Yalçın, partilerin ilçe başkanları ve muhtarlar da katıldı.

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