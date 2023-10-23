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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

        Sakarya'da yaklaşık 13 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1081 sentetik hapın ele geçirildiği operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:32 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:37
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        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
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        Sakarya'da yaklaşık 13 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1081 sentetik hapın ele geçirildiği operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 2 operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonlarda yapılan aramalarda, 12 kilo 660 gram sentetik uyuşturucu ile 1081 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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