Akyazı'dan kısa kısa
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Sağlıkçılar Topluluğu kanser taraması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Akyazı'da "Erken Tarama Hayat Kurtarır" sloganıyla etkinlik gerçekleştirdi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Sağlıkçılar Topluluğu kanser taraması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Akyazı'da "Erken Tarama Hayat Kurtarır" sloganıyla etkinlik gerçekleştirdi.
Cumhuriyetin 100. yılında toplum sağlığının korunması kapsamında KETEM desteği ile kanseri erken tanıma farkındalık etkinliği gerçekleştiren topluluk üyeleri, Akyazı halkına KETEM'de yapılan ücretsiz tarama testleri konusunda bilgilendirdi.
Topluluk üyeleri, vatandaşları kanserin erken teşhisi için taramalara katılmaya da teşvik etti.
- Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi
Akyazı Miraç Camii Anaokulu'nda Kızılay Haftası etkinliği gerçekleştirildi.
İlçe Müftülüğü ve Kızılay Şubesince gerçekleştirilen program, minik öğrencilerin çeşitli etkinlikleri ile sürdü.
Etkinliğe, Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ile personel Yunus Emre Eroğlu katılım sağladı.
- Motosikletten düşen sürücü yaralandı
Akyazı Hastane Mahallesi Ada Caddesi'nden Kuzuluk istikametine seyrederken kaza yapan motosikletli yaralandı.
Adliye sarayı mevkisinde Y.N. idaresindeki plakası bilinmeyen motosiklet, kontrolden çıkarak düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.