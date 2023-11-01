Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Akyazı'dan kısa kısa

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Sağlıkçılar Topluluğu kanser taraması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Akyazı'da "Erken Tarama Hayat Kurtarır" sloganıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:59 Güncelleme: 01.11.2023 - 18:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akyazı'dan kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Genç Sağlıkçılar Topluluğu kanser taraması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Akyazı'da "Erken Tarama Hayat Kurtarır" sloganıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        Cumhuriyetin 100. yılında toplum sağlığının korunması kapsamında KETEM desteği ile kanseri erken tanıma farkındalık etkinliği gerçekleştiren topluluk üyeleri, Akyazı halkına KETEM'de yapılan ücretsiz tarama testleri konusunda bilgilendirdi.

        Topluluk üyeleri, vatandaşları kanserin erken teşhisi için taramalara katılmaya da teşvik etti.

        - Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi

        Akyazı Miraç Camii Anaokulu'nda Kızılay Haftası etkinliği gerçekleştirildi.

        İlçe Müftülüğü ve Kızılay Şubesince gerçekleştirilen program, minik öğrencilerin çeşitli etkinlikleri ile sürdü.

        Etkinliğe, Kızılay Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ile personel Yunus Emre Eroğlu katılım sağladı.

        - Motosikletten düşen sürücü yaralandı

        Akyazı Hastane Mahallesi Ada Caddesi'nden Kuzuluk istikametine seyrederken kaza yapan motosikletli yaralandı.

        Adliye sarayı mevkisinde Y.N. idaresindeki plakası bilinmeyen motosiklet, kontrolden çıkarak düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        İstanbul'da 85 metrelik iki minarede deprem önlemi
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Yüzyılın geçidi "Nizam Cumhuriyet" düzeniyle gerçekleşti
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fetüs görüntüsü ay yıldız olarak çıktı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da hafif ticari aracın yerinden çıkan lastiğinin otomobile çarpması...
        Sakarya'da hafif ticari aracın yerinden çıkan lastiğinin otomobile çarpması...
        Akyazı'da 2. Geleneksel Okul Öncesi Şenliği düzenlendi
        Akyazı'da 2. Geleneksel Okul Öncesi Şenliği düzenlendi
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        SEDAŞ, "Geleneksel İletişim Buluşması"nda muhtarlarla bir araya geldi
        SEDAŞ, "Geleneksel İletişim Buluşması"nda muhtarlarla bir araya geldi
        Uluslararası Sakarya Balkan Günleri başladı
        Uluslararası Sakarya Balkan Günleri başladı
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası