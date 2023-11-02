Araçtan açılan ateşte yaralan kişi hastaneye kaldırıldı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde araçtan açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde araçtan açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.
Hastane Mahallesi Ada Caddesi'nde aracıyla seyreden S.E, aracını durdurup seslendiği kişiye tabancayla ateş açtı. Saldırıda, kimliği henüz öğrenilemeyen kişi bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi arama çalışması başlattı.