Sakarya'da 145 sanıklı darbe girişimi davasının duruşması yarına ertelendi

Sakarya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 73'ü tutuklu 145 sanığın yeniden yargılanmasına yarın devam edilecek.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince Ferizli ilçesinde yer alan ceza infaz kurumu içindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Celse arasında, hakkında yakalama kararı bulunan 2 sanığın daha cezaevine gönderilmesiyle tutuklu sayısı 73'e yükselen davanın bugünkü duruşmasında, sanık ve avukatlarının, esas hakkındaki savunmalarının alınmasına devam edildi.

Tutuksuz sanıklardan S.V, tatbikat denilerek Sakarya Valiliği bölgesine gönderildiklerini ileri sürerek, "Hiçbir eylemde bulunmadan geri döndük. Bu esnada bizi engelleyecek halk yoktu. FETÖ ile hiçbir irtibatım yoktur. İdare mahkemesi kararıyla mesleğe geri döndüm. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık B.Y. de 15 Temmuz gecesi alarm verilerek kışlaya çağrıldıklarını anlatarak, "Sonra Valiliğe gönderildik. Valilikte olayın gerçek yüzünü, bizi suça bulaştırılmak istendiğini anladık. Hiçbir suça bulaşmadan kışlaya döndüm. Kanunsuz emri yerine getirmemek için her şeyi yaptım." savunmasında bulundu.

Diğer sanık E.A. da mütalaadaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Kandıra Kışlası'ndan Çark Kışla'ya gittik. Orada araçlardan dahi inmeden Valiliğe gönderildik. Burada darbe girişimi olduğunu öğrenince kışlaya geri döndük. Göreve iade edildim, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık S.Y. de "sıkı yönetim direktifinden" haberdar olmadığını, darbe girişimi olduğunu anlayınca kışlaya geri döndüklerini, bu nedenle de suçsuz olduğunu öne sürdü.

Bu sanıklar dışındaki tutuksuz sanık ve avukatları da cumhuriyet savcısının mahkumiyete yönelik mütalaasına katılmadıklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarının savunmalarının alınmasına devam edilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

İddia makamının, celse arasında tutuklanan sanıklar C.K. ve E.Ö. hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istediği, firari 5 sanık ile 2 sanık hakkında ifadelerinin alınabilmesi için çıkartılan yakalama kararının ise devam ettiği öğrenildi.

- Dava süreci

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 222 sanıklı davada 15 Ağustos 2018'de verdiği kararın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesince onanmasının ardından bazı sanıklar ile müşteki avukatları, dosyayı temyize götürmüştü.

Yerel mahkemenin verdiği hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun ve eski Albay Ahmet Üzer'e "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Sanıklar Fatih Gümüş, Hakan Güler ve Emrah Boyalı'ya verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasını onayan Yüksek Mahkeme, sanık İsmail Şenyüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan çarptırıldığı 6 yıl 3 ay cezayı da uygun bulmuştu.

3. Ceza Dairesi, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan Şenyüz'ün de aralarında bulunduğu 71 sanık hakkında verilen beraat kararını da onamıştı.

Yüksek mahkeme, 94 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen beraat ile 52 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan verilen mahkumiyet kararlarını bozmuştu.

Sakarya 2. Ağır Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanan eski askerler Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ile vefat eden 1 tutuksuz sanığın dosyasının ayrılması yönünde hüküm kurmuştu.